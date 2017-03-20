Уральцы обнаружили призыв к суициду на упаковках жвачки (ФОТО)

В рамках игры «Правда или действие» на обертке жвачки написаны странные вопросы: «Что надо успеть сделать перед смертью? Поделись этим в сети», «Заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи!», «Если бы сегодняшний день был последним в жизни, как бы ты его провел?»

Как сообщили в торговой сети «Монетка», жвачку уже сняли с продажи, и компания «Марс» отзывает из России опасную продукцию.

Как пишет портал Ура.ру, жителей Свердловской области в минувшие выходные обеспокоили еще и объявления в общественных местах и соцсетях о готовящейся акции суицида среди подростков. Однако в правоохранительных органах сообщили, что не знают, откуда взялась пугающая информация – она не является официальной.

Фото: соцсети Ирбита