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6 844 человека прописаны в одной квартире в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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6 844 человека прописаны в одной квартире в Екатеринбурге

20 марта, 22:55Происшествия
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