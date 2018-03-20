6 844 человека прописаны в одной квартире в Екатеринбурге

По данному факту органы внутренних дел оперативно возбудили уголовное дело по статье 322.3 УК РФ – «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении». Дважды в мае и сентябре 2017 года уголовное дело было готово для направления в суд. Но, по данным дознавателей, в связи с судебным обжалованием подозреваемым действий должностных лиц полиции в порядке статьи 125 УПК РФ, Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга настояла на прекращении уголовного преследования в отношении Макеева. Уверен, Следственный комитет, который начал доследственную проверку, а также сотрудники подразделения собственной безопасности и инспекции ГУ МВД России по Свердловской области детально разберутся в этой ситуации и примут адекватные меры реагирования прокомментировал ситуацию пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.