Новоуральское ООО «Аврора» не соблюдало саннормы при поставке еды в школы и детсады

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что на предприятии одновременно производится еда и идут ремонтные работы. Для работников не сделаны умывальники, нет вентиляции. У средств, использующихся для очистки помещения и оборудования, истек срок годности.

У работников нет спецодежды, некоторые из них не прошли аттестацию, а также не производится дезинфекция транспорта, который перевозит пищу, и не проведены мероприятия по дезинсекции от крыс и тараканов.

На ООО «Аврора» заведено несколько дел об административных нарушениях и подан иск в суд, сообщают «Вечерние Ведомости».