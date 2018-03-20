Новоуральское ООО «Аврора» не соблюдало саннормы при поставке еды в школы и детсады
20 марта, 15:45Происшествия
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В Новоуральске ООО «Аврора» нарушало нормы санитарного законодательства при поставке еды в школы и детские сады.
В ходе прокурорской проверки было выявлено, что на предприятии одновременно производится еда и идут ремонтные работы. Для работников не сделаны умывальники, нет вентиляции. У средств, использующихся для очистки помещения и оборудования, истек срок годности.
У работников нет спецодежды, некоторые из них не прошли аттестацию, а также не производится дезинфекция транспорта, который перевозит пищу, и не проведены мероприятия по дезинсекции от крыс и тараканов.
На ООО «Аврора» заведено несколько дел об административных нарушениях и подан иск в суд, сообщают «Вечерние Ведомости».
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