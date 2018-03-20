Зеркало упало на ребенка в детском саду села Николо-Павловское

Ребенка, на которого упало зеркало, госпитализировали в медучреждение для оказания помощи.

Если вина детского сада, в котором пострадал ребенок, будет доказана, то с учреждения может быть взыскана компенсация о возмещении вреда здоровью, а мы предъявим иск в суд пояснил помощник прокурора Пригородного района Евгений Парадеев.