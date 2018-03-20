Зеркало упало на ребенка в детском саду села Николо-Павловское
20 марта, 19:30Происшествия
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На пятилетнего мальчика во время занятий с логопедом в детском саду №30 села Николо-Павловское упало зеркало. Травма случилась 15 марта.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ребенка, на которого упало зеркало, госпитализировали в медучреждение для оказания помощи.
Если вина детского сада, в котором пострадал ребенок, будет доказана, то с учреждения может быть взыскана компенсация о возмещении вреда здоровью, а мы предъявим иск в суд пояснил помощник прокурора Пригородного района Евгений Парадеев.
Администрация детского сада села Николо-Павловское отказывается рассказывать обстоятельства произошедшего, пишут «Все новости». Известно только, что o состоянии мальчика ежедневно справляются по телефону, а сейчас ребенка готовят к выписке.
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