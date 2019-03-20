Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Четыре окровавленных трупа найдены в частном доме в Полевском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
45771677635 52cd20461a o

Четыре окровавленных трупа найдены в частном доме в Полевском

Сегодня, 12:22ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте
также
Объявлен сбор 18,9 млн рублей для пересадки костного мозга годовалому Саше
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах