Четыре окровавленных трупа найдены в частном доме в Полевском

В дежурную часть Полевского поступило сообщение о том, что в одном из частных домов находится мужчина, объявленный в розыск в конце февраля. Правоохранители выехали на место и, в ходе осмотра дома, обнаружили в шкафу труп пропавшего. У мужчины было перерезано горло.

Позже сотрудники полиции вновь приехали по указанному адресу и провели осмотр. Полицейские обнаружили еще три трупа с ножевыми ранениями. Убитые находились в погребе. Их личности пока не установлены.

По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний местный житель. Он заключен под стражу.