Гость из Тюмени провалился под лед на городском пруду в Екатеринбурге

Как рассказал екатеринбуржец, он вышел прогуляться со своей подругой и обратил внимание, что по краю пруда ходит молодой человек. Он отдалялся от берега все дальше, и в какой-то момент лед под ним треснул. Сначала молодой человек провалился по пояс, а затем стал глубже уходить под воду.