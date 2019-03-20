Гость из Тюмени провалился под лед на городском пруду в Екатеринбурге
Сегодня, 12:40ПроисшествияФото: Е1.ru
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18-летний житель Тюмени, приехавший в гости в Екатеринбург, провалился под лед на городском пруду. Его спас случайный прохожий.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказал екатеринбуржец, он вышел прогуляться со своей подругой и обратил внимание, что по краю пруда ходит молодой человек. Он отдалялся от берега все дальше, и в какой-то момент лед под ним треснул. Сначала молодой человек провалился по пояс, а затем стал глубже уходить под воду.
Житель Екатеринбурга по льду дополз до утопающего и помог ему выбраться, отвел тюменца в кафе, где тот смог согреться и высушить вещи.
Как рассказал спасенный, он гулял по Екатеринбургу с друзьями и не заметил, как потерял паспорт. Поискать документ он решил на пруду, пишет Е1.
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