Пять человек предстанут перед судом за кражу имущества в Еланском гарнизоне
Сегодня, 19:58ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Один военный и четверо гражданских обвиняются в краже военного имущества на 840 тысяч рублей в Еланском гарнизоне.
Следственный комитет по Еланскому гарнизону завершил расследование дела в отношении рядового запаса и еще четверых человек, охранявших воинскую часть, которые обвиняются в краже имущества на 840 тысяч рублей.
В 2017 и 2018 годах обвиняемые совершали кражи военного имущества с территории парка боевых машин.
Похищенное имущество была возвращено полном объеме. Материалы дел в отношении четверых гражданских рассмотрит Камышловский райсуд, рядового запаса будут судить в Екатеринбургском гарнизонном военном суде, сообщили в Главном военном следственном управлении СКР.
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