Рыбаки были эвакуированы с отколовшейся на Белоярском водохранилище льдины
Сегодня, 19:31ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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20 марта на Белоярском водохранилище четверым рыбакам, которые оказались на отколовшейся льдине, понадобилась помощь МЧС.
Спасатели прибыли на место в течение восьми минут и эвакуировали рыбаков со льдины. Никто не пострадал. По словам спасателей, на водохранилище на месяц раньше начался отрыв льдин из-за теплой погоды.
Уже 1 марта таким же образом на водоеме отошла льдина с одним рыбаком, который тоже был оперативно спасен, сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.
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