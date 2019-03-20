В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме погиб 55-летний мужчина
Сегодня, 09:50ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
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19 марта в Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме на улице Гайдара, 157 на Вагонке погиб 55-летний мужчина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пожаре поступило в 14.58 по местному времени. Тушение возгорания длилось до 17.05. Площадь пожара составила 88 квадратных метров. Горели надворные постройки, кровля и чердак частного жилого дома. Погиб хозяин дома - мужчина 1964 года рождения.
Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание возникло в надворных постройках.
В день трагедии мужчина со своей сожительницей отмечал день рождения. Когда возникло возгорание, женщина выбежала на улицу и стала звать на помощь. Мужчина покинуть дом отказался, он был пьян.
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В тушении огня принимали участие 11 огнеборцев на 4 единицах техники, пожару присвоен повышенный уровень сложности.
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