В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме погиб 55-летний мужчина

Сообщение о пожаре поступило в 14.58 по местному времени. Тушение возгорания длилось до 17.05. Площадь пожара составила 88 квадратных метров. Горели надворные постройки, кровля и чердак частного жилого дома. Погиб хозяин дома - мужчина 1964 года рождения.

В день трагедии мужчина со своей сожительницей отмечал день рождения. Когда возникло возгорание, женщина выбежала на улицу и стала звать на помощь. Мужчина покинуть дом отказался, он был пьян.