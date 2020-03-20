Пропавшую в феврале 19-летнюю екатеринбурженку нашли мертвой
Сегодня, 14:10ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге завершены поиски 19-летней Яны Смирновой. Девушку нашли мертвой, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Пока подробности происшествия не разглашаются. При каких именно обстоятельствах обнаружено тело — неизвестно. В Следственном комитете от комментариев воздержались. О завершении поисков сообщили в отряде «Лиза Алерт».
Напомним, девушка пропала в феврале. Последний раз ее видели на Вторчермете.
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