В Екатеринбурге задержан второй подозреваемый по делу об убийстве архитектора Кротова

Второй нападавший был задержан в микрорайоне Пионерский. Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что задержанный не имеет отношения к МЧС и ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Напомним, Архитектор Александр Кротов умер после инцидента в кафе «Аль-Шам», где был избит двумя посетителями и получил травмы головы, несовместимые с жизнью.