В Екатеринбурге задержан второй подозреваемый по делу об убийстве архитектора Кротова
Сегодня, 16:53ПроисшествияФото: pixabay
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По словам Степана, сына Александра Кротова, первый подозреваемый, 33-летний Егор Трошин, находится в СИЗО Екатеринбурга. Второго сотрудники полиции искали более двух месяцев. Его задержали этой ночью, сообщает 66.ru
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Второй нападавший был задержан в микрорайоне Пионерский. Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил, что задержанный не имеет отношения к МЧС и ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Напомним, Архитектор Александр Кротов умер после инцидента в кафе «Аль-Шам», где был избит двумя посетителями и получил травмы головы, несовместимые с жизнью.
Егора Трошина задержали 29 января. Ему грозит срок до 15 лет лишения свободы по п. 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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