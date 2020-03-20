В Нижнем Тагиле иномарка сбила девушку на нерегулируемом пешеходном переходе

Водитель «Фиат Пунто» двигался в сторону улицы Первомайской. У дома № 2/2 по улице Циолковского допустил наезд на пешехода. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ссадинами коленных суставов.

Водитель был проверен на состояние опьянения. В его крови алкоголя не обнаружено. Кроме того, он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.