В Нижнем Тагиле иномарка сбила девушку на нерегулируемом пешеходном переходе
Вчера, 22:22ПроисшествияФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
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Сегодня 20 марта иномарка сбила на пешеходном переходе девушку, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель «Фиат Пунто» двигался в сторону улицы Первомайской. У дома № 2/2 по улице Циолковского допустил наезд на пешехода. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ссадинами коленных суставов.
Водитель был проверен на состояние опьянения. В его крови алкоголя не обнаружено. Кроме того, он дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
Водитель утверждает, что его ослепило солнце, а потому он не заметил вышедшую на дорогу девушку.
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