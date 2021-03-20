Недостроенный дом сгорел на Гальянке в Нижнем Тагиле

Недостроенный дом сгорел на Гальянке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:30ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Частный строящийся дом сгорел на улице Фотеевская на ГГМ в Нижнем Тагиле, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру 20 марта в 00.58. Частный строящийся дом сгорел на площади 25 квадратных метров.

На тушение выезжали две единицы спецтехники и шесть сотрудников МЧС. Огонь удалось локализовать за 10 минут, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 1.51.

Напомним, 16 марта из-за пожара на улице Вязовская в Нижнем Тагиле квартирант отравился продуктами горения и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Также было эвакуировано 15 жильцов, трое из которых дети.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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