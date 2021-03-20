Недостроенный дом сгорел на Гальянке в Нижнем Тагиле

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру 20 марта в 00.58. Частный строящийся дом сгорел на площади 25 квадратных метров.
На тушение выезжали две единицы спецтехники и шесть сотрудников МЧС. Огонь удалось локализовать за 10 минут, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 1.51.
Напомним, 16 марта из-за пожара на улице Вязовская в Нижнем Тагиле квартирант отравился продуктами горения и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Также было эвакуировано 15 жильцов, трое из которых дети.