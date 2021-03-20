После смертельного ДТП с грузовиком на Тюменском тракте возбуждено уголовное дело

Уголовное дело заведено по статье 264 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает Е1 со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
На данный момент следователи отрабатывают разные версии произошедшего, включая те, что женщина-водитель могла отвлечься, либо задремать. В день ДТП погибшие возвращались с горячих источников.
Напомним, в результате аварии погибли пять человек: водитель «Кио Рио», две женщины-пассажирки и двое детей, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.