У 2-месячного малыша химический ожог: екатеринбурженка напоила сына лимонной кислотой

Ребенок был госпитализирован с диагнозом: химический ожог глотки. 27-летняя мать мальчика случайно дала выпить сыну опасную жидкость. Она приготовила смесь для кормления ребенка и дала ее отцу мальчика, однако младенец ел неохотно.
Она вспомнила, что вечером решила почистить от накипи чайник. Для этого она засыпала в него порошок с лимонной кислотой. Но слить этот раствор забыла, рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».
Когда настало время кормить ребенка, мама разбавила детскую смесь водой из этого чайника. При этом она забыла, что в нем была кислота.
Екатеринбурженка сразу вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила ребенка в ДГБ-9. Сейчас состояние мальчика удовлетворительное, он будет оставаться в медучреждении вместе с мамой, пока врачи его полностью не обследуют.
Инсайдер отметил, что семья характеризуется положительно. Отец ребенка работает риэлтором в одном из известных в Екатеринбурге агентств недвижимости.
Напомним, в январе в Асбесте младенец, которому не было и месяца, умер при кормлении, захлебнувшись манной кашей. Мальчик был шестым ребенком в неблагополучной семье. После происшествия у родителей брали экспресс-тест на наркотики.