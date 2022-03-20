50 детей эвакуировали из-за пожара в загородном центре «Таватуй»

50 детей эвакуировали из-за пожара в загородном центре «Таватуй»
50 детей эвакуировали из-за пожара в загородном центре «Таватуй»
Сегодня, 11:22ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Комната в жилом корпусе загородного центра «Таватуй» загорелась днем 19 марта. Горели личные вещи в спальне на площади в 20 кв. м.

По информации пресс-службы МЧС по Свердловской области, в здании сработала пожарная сигнализация. Благодаря этому, удалось быстро вывести всех посетителей центра — 55 человек, из них 50 детей.

По предварительным данным, в спальне загорелось зарядное устройство. Возгорание было устранено в короткие сроки — за час. Тушили огонь 25 спасателей в составе девяти пожарных расчетов.

На учебный процесс детей пожар не повлияет, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области. Их перевели в другой жилой корпус.

Напомним, в Тавде из-за пожара 17 марта без крова осталась многодетная семья.

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