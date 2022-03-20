Умер главный дирижер Нижнетагильской филармонии

Умер главный дирижер Нижнетагильской филармонии
Умер главный дирижер Нижнетагильской филармонии
Сегодня, 14:13ПроисшествияФото: Нижнетагильская филармония
Основатель и главный дирижер Нижнетагильской филармонии Владимир Капкан умер на 66-м году жизни.

Владимир Капкан родился 27 сентября 1956 года. С 2005 по 2016 годы возглавлял управление культуры администрации города. После вернулся к творческой деятельности в качестве дирижера оркестра «Демидов-камерата», образованного в 2009 году по его инициативе.

В 2021 году Владимир Капкан получил звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Владимир Иванович в самые непростые времена умел настойчиво, деятельно и мудро развивать музыкальную среду нашего города. Он всегда будет для нас образцом служения музыке и целеустремлённой веры в культурный потенциал Нижнего Тагила,сообщили в Нижнетагильской филармонии.

Редакция TagilCity.ru также приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича Капкана.

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смертьфилармонияНижний Тагил
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