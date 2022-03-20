Умер главный дирижер Нижнетагильской филармонии

Владимир Капкан родился 27 сентября 1956 года. С 2005 по 2016 годы возглавлял управление культуры администрации города. После вернулся к творческой деятельности в качестве дирижера оркестра «Демидов-камерата», образованного в 2009 году по его инициативе.