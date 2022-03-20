За кражу денег у пенсионеров в Перми осудили жителя Нижнего Тагила

Мужчина действовал в составе организованной группы в период с начала мая по 28 июня 2017 года. Под видом продавца медицинских и бытовых товаров он похищал деньги у пожилых пермяков, пользуясь их возрастными особенностями, сообщает издание Properm.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему приговор в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на семь лет и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Напомним, тагильские подростки 15 марта украли из магазина в ТЦ «Депо» три куртки на общую сумму 12 тысяч рублей. Пока сотрудники магазина ищут воришек через соцсети, и если подростки не отдадут вещи, то будут подавать заявление в полицию.