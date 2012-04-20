Автоугон или попытка проучить? В Нижнем Тагиле автоворы оставили на угнанной машине записку «Я паркуюсь как дурак»

17 апреля молодой человек 28 лет обратился в полицию по факту кражи автомобиля, который он оставил на ночь около дома по улице Газетной. Правоохранители нашли машину, ВАЗовскую шестерку, на стоянке «Волга-2» возле Мегамарта на Вые. Автомобиль был цел, воры повредили только замок зажигания. Авто было возвращено владельцу, по факту угона завели уголовное дело.

Но, по данным пресс-службы Нижнетагильского УМВД, на этом дело не закончилось. На следующий день эту же машину опять угнали. Мужчина опять оставил автомобиль ночевать у дома, а в утра не обнаружил его. Теперь угнанная Шестерка была найдена у дома 66 по улице Красноармейкой. Полицейские нашли на лобовом стекле записку: «Я паркуюсь как дурак». Сейчас по данному факту проводится проверка.