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Автоугон или попытка проучить? В Нижнем Тагиле автоворы оставили на угнанной машине записку «Я паркуюсь как дурак»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автоугон или попытка проучить? В Нижнем Тагиле автоворы оставили на угнанной машине записку «Я паркуюсь как дурак»

20 апреля 2012, 16:42Происшествия
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