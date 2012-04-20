Пьяная тагильчанка потеряла внука. Малыша нашли в соседнем доме

По информации пресс-службы Нижнетагильского УМВД, супруги, уходя на работу, оставили сына с бабушкой, которая живет на Северном поселке. Приехав за малышом вечером, около 20 часов, родители застали бабушку в нетрезвом состоянии. Ребенка дома не оказалось, и нерадивая бабуля не смогла ответить, где он.

По тревоге были подняты сотрудники отдела полиции № 17: участковые сотрудники ПДН, ориентированы наряды ГИБДД и ППС. Правоохранители выяснили, с кем выпивала пожилая женщина. Малыша нашли в соседнем доме. Хозяин сказал, что уложил мальчика спать, так как женщина была не в состоянии следить за ребенком и ушла, оставив внука ему.

Малыша передали маме, а с бабушкой будет проведена профилактическая работа после того, как женщина придет в чувства после выпитого.