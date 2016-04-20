После распития алкогольных напитков два тагильчанина прыгнули с балкона дуэтом, покалечились, но остались живы

В 22.09 на телефон 020 поступило несколько звонков от жителей Нижнего Тагила, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». Спустя небольшой промежуток времени также поступило сообщение из скорой помощи. Очевидцы рассказали дежурному о падении двух мужчин с балкона третьего этажа дома по адресу Тимирязева, 47. На место выехали сотрудники 17-го отдела полиции.

Пострадавших мужчин 1982-го и 1990-го года рождения доставили в первую городскую больницу. Младший из них получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом правого предплечья. У второго перелом левого бедра и сотрясение головного мозга.

Причины столь неадекватного поведения мужчины назвать не смогли. Молодого человека не смогли опросить – он был неконтактен – в силу полученных травм или из-за состояния опьянения. Второй, постарше, рассказал, что они с товарищем выпивали. Что потом произошло, он не помнит.

В квартире, в которой они выпивали, ни тот, ни другой мужчина не прописан. Может быть, они её снимают, мы это устанавливаем. Сейчас по данному факту проводится проверка рассказала начальник пресс-службы нижнетагильского МВД, Элина Балуца.