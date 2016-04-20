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После распития алкогольных напитков два тагильчанина прыгнули с балкона дуэтом, покалечились, но остались живы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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После распития алкогольных напитков два тагильчанина прыгнули с балкона дуэтом, покалечились, но остались живы

20 апреля 2016, 17:30ПроисшествияМарина
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