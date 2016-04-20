В Екатеринбурге автохам поколотил водителя «скорой», которая приехала к больному ребенку (ФОТО)
Полиция разыскивает буйного автолюбителя.
Инцидент произошел еще 13 апреля в Академическом. Неизвестный автомобилист, недовольный тем, что карета скорой помощи мешала ему проехать, ударил медработника кулаком в лицо.
Хотя автолюбитель мог без проблем объехать «скорую» с другой стороны двора. Что он, собственно, и сделал, после того, как поколотил водителя.
Однако на этом разъяренный мужчина не успокоился – еще несколько минут он стоял перед «скорой», загородив её выезд.
Первой написала заявление в полицию мать ребенка, к которому и приехали медики. По словам женщины, карета скорой помощи стояла во дворе дома с проблесковым маячком и ждала её с дочерью, которой требовалась госпитализация.
Следом с заявлением обратился и сам пострадавший. Судебная медэкспертиза определит тяжесть причиненного вреда здоровью. Полиция ведет розыск водителя-драчуна.
В прошлом году житель Екатеринбурга уже распускал руки на дороге. Борис Малафеев побил беременную автоледи за то, что она его подрезала на машине.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru