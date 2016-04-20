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В Екатеринбурге водитель, который похоронил в куче снега 10-летнюю девочку, пойдет под суд (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге водитель, который похоронил в куче снега 10-летнюю девочку, пойдет под суд (ФОТО)

20 апреля 2016, 15:20ПроисшествияТимофей Данилов
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