В Екатеринбурге водитель, который похоронил в куче снега 10-летнюю девочку, пойдет под суд (ФОТО)

Напомним, трагедия произошла этой зимой. 4 февраля Иван Шарипов убирал снег в районе Верх-Исетского пруда. Перед тем, как опустошить ковш, водитель не убедился в том, что рядом нет посторонних. Так он вывалил кучу снега на двух школьниц, которые играли в вырытой ими в этом сугробе яме.

К сожалению, одну девочку спасти не удалось, несмотря на усилия врачей, консилиума с участием главного реаниматолога страны и трепанацию черепа. 13 февраля школьница умерла, не приходя в сознание.

Следователи обязали управляющие компании, на которые работал обвиняемый, разработать новую схему уборки снега, при которой бы не гибли люди, передает портал Е1.RU. При этом, в ведомстве подчеркнули, что работодателей снегоуборщика еще могут привлечь к уголовной ответственности. Ведь проверка в их отношении еще не окончена.

Сам Иван Шарипов, отец двух детей, полностью признал свою вину. За непредумышленное убийство ему грозит 3 года тюрьмы.