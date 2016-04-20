В Нижнем Тагиле на Вагонке сгорел ВАЗ-2105 (ФОТО)

Все произошло во дворе жилых домов. Тагильчанка подъезжала к дому №56 по улице Зари. В это время в салоне ее автомобиля появился дым. Девушка сразу же остановила автомобиль и вышла из него, чтобы установить причину появления едкого дыма. Открыв капот своей машины, она обнаружила, что в моторном отсеке вовсю горит огонь.