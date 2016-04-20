В Нижнем Тагиле на Вагонке сгорел ВАЗ-2105 (ФОТО)
20 апреля 2016, 10:40Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Днем вторника 19 апреля в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло возгорание автомобиля ВАЗ-2105, за рулем которого была женщина. Об этом редакции TagilCity.ru сообщили специалисты отдела надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Все произошло во дворе жилых домов. Тагильчанка подъезжала к дому №56 по улице Зари. В это время в салоне ее автомобиля появился дым. Девушка сразу же остановила автомобиль и вышла из него, чтобы установить причину появления едкого дыма. Открыв капот своей машины, она обнаружила, что в моторном отсеке вовсю горит огонь.
Женщина вызвала на место происшествия пожарных, однако отечественный автомобиль полностью сгорел. Предполагаемая причина данного пожара - неисправность узлов и механизмов транспортного средства. На данный момент о факту возгорания ведется проверка. Ущерб составил несколько десятков тысяч рублей.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей