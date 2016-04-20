За свалку опасных отходов на Красноуральском химзаводе перед законом ответят его владельцы (ФОТО)

Прокурорская проверка выявила целую плеяду злостных нарушений на химзаводе. В частности, несоблюдение промышленной безопасности и ненадлежащее хранение взрывоопасных веществ. Кроме того, руководство предприятия не утилизировало с территории остатки тротила.

Стоит отметить, что о наличии бесхозной взывчатки на заводе знали и местные чиновники. Таким образом, халатность городской администрации чуть не привела к жертвам среди свердловчан.

Примечательно, что взрывчатка все еще находится в свободном доступе на территории злосчастного предприятия.

Сегодня съездили на Красноуральский химический завод. Вход свободный. Посмотрели на тонны тротила, в мешках под солнцем рассказал член Общественной палаты Свердловской области Андрей Волегов.

ФОТО: Андрей Волегов