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За свалку опасных отходов на Красноуральском химзаводе перед законом ответят его владельцы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За свалку опасных отходов на Красноуральском химзаводе перед законом ответят его владельцы (ФОТО)

20 апреля 2016, 12:25ПроисшествияТимофей Данилов
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