Безответственная мать из Екатеринбурга потеряла шестилетнюю дочь и не сообщила об этом в полицию
20 апреля 2017, 09:25Происшествия
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18 апреля в Екатеринбурге в офис организации поздним вечером пришла маленькая девочка и сообщила, что она потерялась. Работники компании обратились в полицию и в СМИ с просьбой помочь найти родных ребенка – девочка не помнила свой домашний адрес.
Сюжеты: Екатеринбург
Выяснилось, что малышке шесть лет, она проживает с братьями, бабушкой и родителями. Всего в семье четверо детей. Девочка ушла из дома в 17.00, но ее отсутствие заметили только в 21.00 и искали ее самостоятельно, без помощи полиции. Такое халатное отношение могло привести к непоправимым последствиям.
Как пишет портал Ура.ру, нерадивую мать ожидает суд, ей грозит административная ответственность.
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