Безответственная мать из Екатеринбурга потеряла шестилетнюю дочь и не сообщила об этом в полицию

Выяснилось, что малышке шесть лет, она проживает с братьями, бабушкой и родителями. Всего в семье четверо детей. Девочка ушла из дома в 17.00, но ее отсутствие заметили только в 21.00 и искали ее самостоятельно, без помощи полиции. Такое халатное отношение могло привести к непоправимым последствиям.