Массовые поджоги травы начались в Нижнем Тагиле (ФОТО)

За минувшие сутки пожарные выезжали на возгорания 4 раза. Во всех случаях охваченная огнём площадь была значительной.

В 12:35 произошло возгорание на улице Киевской. Площадь составила 300 квадратных метров.

В 14:10 произошло возгорание на улице Проезжей. Площадь составила 500 квадратных метров.

В 17:32 произошло возгорание на улице Советской. Площадь составила 100 квадратных метров.

В 20:05 произошло возгорание на улице Проезжей. Площадь составила 100 квадратных метров.

Три из четырёх указанных пожаров произошлb в посёлке Сухоложский. Ещё одно возгорание сухой травы произошло между улицей Алтайской и посёлком Сухоложский сегодня утром.

Нужно быть осторожными с огнём, не бросать спички и сигареты и не поджигать траву. Многие люди едут на садовые участки для сжигания мусора и прошлогодней травы. Это нужно делать в железной бочке, чтобы не разлетались искры. Пламя должно быть под присмотром людей. Нахождение воды рядом - обязательно, на случай если огонь пойдет по траве в сторону дома проинформировали редакцию TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

Бывает, что сухую траву поджигают дети.

Мы обращаемся к родителям, чтобы они провели со своими детьми профилактические беседы об опасности игр с огнём. Важно соблюдение требований безопасности и самими родителями, ведь они являются примером для своих детей отметили в отделе надзорной деятельности.

В лесу также нужно быть осторожными. Подожженная трава или оставленный костёр могут стать причиной лесного пожара.