Мумия младенца обнаружена под крышей жилого дома в Реже

Сейчас проведена экспертиза, которая установила, что трупу ребенка более трех лет. Также известно, что это была новорожденная девочка.

Эксперты работают над установлением причины смерти младенца и лиц, которые могут быть к этому причастны. Будут опрошены жильцы дома и проведены все необходимые следственные мероприятия. Вместе с девочкой обнаружена женская одежда, которая могла принадлежать ее матери, сообщает «Комсомольская правда».