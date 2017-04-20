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Мумия младенца обнаружена под крышей жилого дома в Реже
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мумия младенца обнаружена под крышей жилого дома в Реже

20 апреля 2017, 17:35Происшествия
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