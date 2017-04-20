Мумия младенца обнаружена под крышей жилого дома в Реже
20 апреля 2017, 17:35Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Страшная находка была обнаружена в Реже при ремонте крыши в одном из жилых домов – на чердаке найдена мумия ребенка.
Сейчас проведена экспертиза, которая установила, что трупу ребенка более трех лет. Также известно, что это была новорожденная девочка.
Эксперты работают над установлением причины смерти младенца и лиц, которые могут быть к этому причастны. Будут опрошены жильцы дома и проведены все необходимые следственные мероприятия. Вместе с девочкой обнаружена женская одежда, которая могла принадлежать ее матери, сообщает «Комсомольская правда».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей