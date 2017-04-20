Неизвестный мужчина с ножом напал на 12-летнего ребенка в Верхней Пышме
20 апреля 2017, 16:15Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Верхней Пышме полиция разыскивает мужчину, напавшего на несовершеннолетнего с ножом.
Около 21 часа вечера 17 апреля в Верхней Пышме произошло ЧП. Неизвестный мужчина напал на 12-летнего школьника, который возвращался с тренировки, прямо на улице. Мальчик смог убежать: в этом ему помогла продавец киоска. Нападавший преследовал убегавшего подростка, но ему удалось скрыться.
Домой ребенок вернулся испуганным. Написано заявление в полицию, как сообщает «Наша газета». В полиции информацию о поданном заявлении не подтвердили, но рассказали, что знают о данном инциденте из СМИ и соцсетей.
© TagilCity.ru
городденьгиСвердловская областьпроисшествиеребенокшкольникисоцсетиподросткиВерхняя ПышмаСМИЧПножнападение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей