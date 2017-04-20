Неизвестный мужчина с ножом напал на 12-летнего ребенка в Верхней Пышме

Около 21 часа вечера 17 апреля в Верхней Пышме произошло ЧП. Неизвестный мужчина напал на 12-летнего школьника, который возвращался с тренировки, прямо на улице. Мальчик смог убежать: в этом ему помогла продавец киоска. Нападавший преследовал убегавшего подростка, но ему удалось скрыться.