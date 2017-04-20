Один из участников перестрелки в цыганском поселке в Екатеринбурге найден мертвым в СИЗО Нижнего Тагила (ВИДЕО)
20 апреля 2017, 16:45Происшествия
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От продолжительной болезни в Лечебном исправительном учреждении №51 Нижнего Тагила скончался один из участников кровавой бойни в цыганском поселке уральской столицы.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
28 марта 2017 года в ЛИУ-51 Нижнего Тагила обнаружен мертвым участник перестрелки, произошедшей 3 сентября 2016 года в цыганском поселке Екатеринбурга. Напомним, тогда было ранено 12 человек. Двое из них позднее скончались в больнице. До сих пор следствие по данному делу продолжается.
В пресс-службе ГУФСИН подтверждают факт смерти заключенного. При этом отмечают, что мужчина был болен до поступления в лечебное учреждение. Также в перестрелке он получил пулевое ранение.
Произведенное вскрытие показало, что смерть арестованного не носит криминальный характер, сообщает Е1.RU.
Видео: Е1.RU
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