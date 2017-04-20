Один из участников перестрелки в цыганском поселке в Екатеринбурге найден мертвым в СИЗО Нижнего Тагила (ВИДЕО)

28 марта 2017 года в ЛИУ-51 Нижнего Тагила обнаружен мертвым участник перестрелки, произошедшей 3 сентября 2016 года в цыганском поселке Екатеринбурга. Напомним, тогда было ранено 12 человек. Двое из них позднее скончались в больнице. До сих пор следствие по данному делу продолжается.