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Один из участников перестрелки в цыганском поселке в Екатеринбурге найден мертвым в СИЗО Нижнего Тагила (ВИДЕО)
Сюжеты:
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Один из участников перестрелки в цыганском поселке в Екатеринбурге найден мертвым в СИЗО Нижнего Тагила (ВИДЕО)

20 апреля 2017, 16:45Происшествия
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