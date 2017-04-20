Сбитая на ЕКАД пенсионерка скончалась в больнице: полиция Екатеринбурга ищет свидетелей аварии
20 апреля 2017, 09:05Происшествия
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В минувшее воскресенье, 16 апреля, на 26-ом километре ЕКАД автомобиль ВАЗ-21099 сбил 69-летнюю женщину.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что пенсионерка шла по проезжей части справа по ходу движения автомобилей, пишет E1.ru. С травмами она была доставлена в городскую больницу Екатеринбурга.
Позже пострадавшая, не приходя в сознание, умерла в реанимации.
УГИБДД разыскивают очевидцев данного инцидента. Также в ведомстве напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
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