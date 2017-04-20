Шестеро человек пострадали после столкновения Daewoo с санитарным УАЗом под Екатеринбургом (ФОТО)

Как сообщается, 25-летняя автоледи на Daewoo Nexia врезалась в служебную автомашину санитаров, выехав на встречную полосу. Это произошло на 10 км трассы Ревда-Курганово.

В результате аварии «буханка» опрокинулась на бок. В ДТП пострадало шесть человек, все они были направлены к медикам, пишет E1.ru.

В УГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего. По всей видимости, девушка за рулем Daewoo совершала разворот.

Фото: E1.ru

А под Нижним Тагиле, напомним, накануне столкнулись три самосвала. Двое человек получили травмы.