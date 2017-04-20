Шестеро человек пострадали после столкновения Daewoo с санитарным УАЗом под Екатеринбургом (ФОТО)
20 апреля 2017, 08:50Происшествия
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Недалеко от столицы Урала произошла авария с участием санитарного УАЗа.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщается, 25-летняя автоледи на Daewoo Nexia врезалась в служебную автомашину санитаров, выехав на встречную полосу. Это произошло на 10 км трассы Ревда-Курганово.
В результате аварии «буханка» опрокинулась на бок. В ДТП пострадало шесть человек, все они были направлены к медикам, пишет E1.ru.
В УГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего. По всей видимости, девушка за рулем Daewoo совершала разворот.
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Фото: E1.ru
А под Нижним Тагиле, напомним, накануне столкнулись три самосвала. Двое человек получили травмы.
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