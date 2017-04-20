Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на Полевском тракте (ФОТО)
20 апреля 2017, 09:55Происшествия
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На Полевском тракте 20 апреля в 3 часа ночи произошло ДТП со смертельным исходом.
Как пишет Е1, погибший мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте, было темно, ограничения скорости на данном дорожном участке нет. Водитель автомашины «ВАЗ-2114» не успел отреагировать на пешехода и совершил наезд.
Потерпевший скончался на месте. Точную оценку инциденту правоохранители дадут позже.
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Фото: Е1
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