Труп пропавшей в прошлом году женщины обнаружен в реке под Нижним Тагилом
20 апреля 2017, 17:15Происшествия
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Под Нижним Тагилом нашли тело пропавшей в ноябре 2016 года 50-летней женщины.
Сюжеты: Нижний Тагил
После вскрытия льда в деревне Шумиха под Нижним Тагилом найдено тело женщины. Ею оказалась 50-летняя женщина, не имевшая постоянного места жительства, ведущая асоциальный образ жизни.
Она проживала у своих друзей. В ноябре 2016 года, когда она пропала, ее знакомые решили, что она уехала к сестре и не стали обращаться в полицию по поводу ее пропажи.
Мертвое тело обнаружил местный житель и сообщил о находке в отделение полиции. Вскрытие показало, что смерть не носила криминального характера. На теле нет повреждений. Предположительно, женщина в пьяном состоянии провалилась на льду, сообщает интернет-газета ZNAK.
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