Труп пропавшей в прошлом году женщины обнаружен в реке под Нижним Тагилом

После вскрытия льда в деревне Шумиха под Нижним Тагилом найдено тело женщины. Ею оказалась 50-летняя женщина, не имевшая постоянного места жительства, ведущая асоциальный образ жизни.

Она проживала у своих друзей. В ноябре 2016 года, когда она пропала, ее знакомые решили, что она уехала к сестре и не стали обращаться в полицию по поводу ее пропажи.