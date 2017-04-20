Врач из Богдановича обвиняется в смерти пациентки: его ждет суд
20 апреля 2017, 09:35Происшествия
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В Богдановиче ожидает суда врач, обвиняющийся в ненадлежащем оказании медицинской помощи, повлекшем за собой смерть пациентки.
Как пишет «Уралинформбюро», погибшая, находясь на раннем сроке беременности, поступила в больницу с сильным кровотечением. Ей сделали экстренный аборт. Однако после операции ее состояние ухудшилось, и она скончалась. У женщины осталась несовершеннолетняя дочь.
Акушер, который проводил операцию, отрицает свою вину и даже не отстранен от должности. Сейчас дело передано в суд.
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