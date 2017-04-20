Врач из Богдановича обвиняется в смерти пациентки: его ждет суд

Как пишет «Уралинформбюро», погибшая, находясь на раннем сроке беременности, поступила в больницу с сильным кровотечением. Ей сделали экстренный аборт. Однако после операции ее состояние ухудшилось, и она скончалась. У женщины осталась несовершеннолетняя дочь.