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Грузовик перевернулся и улетел в кювет в результате ДТП под Екатеринбургом (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Грузовик перевернулся и улетел в кювет в результате ДТП под Екатеринбургом (ВИДЕО)

20 апреля, 16:05Происшествия
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