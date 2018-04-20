Магазин сгорел в селе Елизаветинское под Нижним Тагилом
20 апреля, 13:35Происшествия
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В селе Елизаветинское под Нижним Тагилом в 3.57 по местному времени 20 апреля сгорел магазин.
Сюжеты: Нижний Тагил
Продуктовый магазин сгорел минувшей ночью в селе Елизаветинское под Нижним Тагилом. Сообщение о ЧП поступило оператору в 3.57. Открытое горение было устранено в 4.57.
Площадь поврежденного пожаром имущества составила 160 кв. м. В тушении огня участвовали четыре единицы техники и двенадцать пожарных, сообщает МЧС Свердловской области.
При пожаре никто не пострадал.
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