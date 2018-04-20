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Находящийся в федеральном розыске «мастер по ремонту» задержан в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Находящийся в федеральном розыске «мастер по ремонту» задержан в Нижнем Тагиле

20 апреля, 19:40Происшествия
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