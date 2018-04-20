Находящийся в федеральном розыске «мастер по ремонту» задержан в Нижнем Тагиле

По информации пресс-службы УМВД Нижнего Тагила, в конце 2017 года в отдел полиции №20 обратились жители микрорайона ГГМ с заявлением, что некий молодой человек заключил с ними договоры на оказание ремонтных услуг, но обязательства свои не выполнил. При этом мужчина взял предоплату за услуги. Общий ущерб, причиненный гражданам в результате мошенничества, составил более 70 тысяч рублей.