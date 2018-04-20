Напал и забрал деньги: жительница Петрокаменского обвиняется в заведомо ложном доносе

Женщина попросила прохожую вызвать полицию к ней домой. Прибывшим на место полицейским женщина сообщила, что на нее напал ее знакомый и отобрал 4 тысячи рублей. После написания заявления правоохранители задержали знакомого женщины.

Однако при сборе показаний было установлено, что 56-летняя женщина обманула полицейских. Выяснилось, что накануне она выпивала вместе со своим приятелем. Мужчина захотел спать, но хозяйка квартиры вела себя шумно, и он силой выставил ее за дверь. Тогда она и вызвала полицию.