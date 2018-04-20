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Напал и забрал деньги: жительница Петрокаменского обвиняется в заведомо ложном доносе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Напал и забрал деньги: жительница Петрокаменского обвиняется в заведомо ложном доносе

20 апреля, 14:40Происшествия
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