Охотник в Богдановиче обвиняется в незаконном отстреле косули
20 апреля, 20:20Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудники полиции города Богдановича передали в суд дело о незаконной охоте. В отстреле косули подозревается житель Екатеринбурга 1972 года рождения.
По данным главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в декабре 2017 года в ночное время егеря стали свидетелями того, как водитель автомобиля Lifan ехал по заповеднику на небольшой скорости. Потом они услышали выстрел. Прибывшие на место сотрудники госинспекции обнаружили стрелка и разделанную тушу косули.
Свою вину задержанный полностью признал и раскаялся в содеянном. За незаконную охоту мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо арест до шести месяцев.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей