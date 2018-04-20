Охотник в Богдановиче обвиняется в незаконном отстреле косули

По данным главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в декабре 2017 года в ночное время егеря стали свидетелями того, как водитель автомобиля Lifan ехал по заповеднику на небольшой скорости. Потом они услышали выстрел. Прибывшие на место сотрудники госинспекции обнаружили стрелка и разделанную тушу косули.