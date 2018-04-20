Солдат Еланского гарнизона покончил с собой во время учений
20 апреля, 10:00Происшествия
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19 апреля солдат гарнизона в Елани покончил с собой прямо на полигоне во время учений.
Накануне поздно вечером молодой человек написал матери сообщение, в котором сказал, что хочет уйти из жизни и указал причины. Утром женщина пришла в военкомат, но ей сообщили, что ее сын уже мертв.
Пресс-служба Центрального военного округа пока от комментариев отказалась, пишут «Европейско-Азиатсикие новости».
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