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Солдат Еланского гарнизона покончил с собой во время учений
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Солдат Еланского гарнизона покончил с собой во время учений

20 апреля, 10:00Происшествия
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