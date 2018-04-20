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Учителя гимназии №26 в Омске не выпустили детей из здания во время пожарной тревоги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Учителя гимназии №26 в Омске не выпустили детей из здания во время пожарной тревоги

20 апреля, 14:10Происшествия
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