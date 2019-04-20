Екатеринбуржца госпитализировали после массовой драки со стрельбой
Сегодня, 15:09ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой один человек был госпитализирован в больницу, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь с 19 на 20 апреля у магазина, расположенного между домами 28а и 28 на улице Сыромолотовой, молодого человека избили битами несколько неизвестных. Через некоторое время к месту происшествия подъехала машина LADA Priora, а затем послышалась стрельба.
По словам очевидца, молодого человека унесли друзья или кто-то из прохожих, через час к магазину подъехали реанимация и полиция.
22-летний молодой человек находится в больнице.
Отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу сообщило, что в настоящее время проводится проверка. На месте происшествия были найдены бита и гильза от травматического оружия. Для установления личности злоумышленников проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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