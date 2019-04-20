Екатеринбуржца госпитализировали после массовой драки со стрельбой

В ночь с 19 на 20 апреля у магазина, расположенного между домами 28а и 28 на улице Сыромолотовой, молодого человека избили битами несколько неизвестных. Через некоторое время к месту происшествия подъехала машина LADA Priora, а затем послышалась стрельба.

По словам очевидца, молодого человека унесли друзья или кто-то из прохожих, через час к магазину подъехали реанимация и полиция.

22-летний молодой человек находится в больнице.