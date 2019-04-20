Медсестру из Екатеринбурга уволили за сбор вещей для новорожденных

В конце марта медсестра областной детской клинической больницы №1 опубликовала в паблике для мам объявление о сборе детских вещей и принадлежностей для новорожденных.

У нас очень много брошенных, отказничков, в больнице не выделяется достаточно средств. С удовольствием и благодарностью приму вещи, игрушки, памперсы, лекарства для деток от первого дня жизни до года, было сказано в объявлении.

Кто-то из пользователей сделал скриншот записи и отправил руководству больницы. На следующий день женщину пригласили на беседу и попросили написать заявление об увольнении. По словам женщины, ей пригрозили иском в суд.

На встрече были главная медсестра и юрист, они говорили, что я опозорила больницу, нанесла урон репутации. Мне сказали, что учреждение не нуждается ни в памперсах, ни в салфетках, ни в одежде, ни в лекарствах, рассказала медсестра.

В больнице для малышей действительно выделялись средства гигиены, но их, по словам медсестры, не всегда хватало, а вещи жертвовали неоднократно, что ни для кого не было секретом.

Руководство больницы подтвердило предложение уволиться. Представители сообщили, что могли подать в полицию заявление о факте мошенничества, так как женщина не передала собранные вещи в больницу. Помимо этого, медсестру подозревали в воровстве детских пустышек, которые она якобы продавала на своей странице в приложении.