В Екатеринбурге из интернет-магазина повторно изъяли сомнительную технику

Ранее в этом же интернет-магазине таможенники обнаружили и изъяли 763 телефонов и пылесосов, происхождение которых не было установлено.

В этот раз сотрудники Екатеринбургской таможни изъяли 239 единиц фототехники. На товаре отсутствовала аннотация на русском языке, а также не было сведений об импортере. По предварительной версии, вспышки и очищающие оптику роботы попали на территорию страны незаконно.

У руководителя торговой точки были запрошены документы, в ближайшие дни Уральское таможенное управление проверит организацию.