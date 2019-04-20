В Североуральске пропала 17-летняя школьница

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В Североуральске пропала 17-летняя десятиклассница. По версии полиции, девушка может находиться в Екатеринбурге, сообщает Znak.
19 апреля утром девочка ушла из дома и не вернулась. Она была одета в черное пальто с поясом, малиновые штаны, светло-коричневые ботинки. С собой ученица взяла белый тряпичный рюкзак с голубыми и оранжевыми вставками.
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
Школьница ростом 170 см, с белыми прямыми волосами ниже плеч, глаза у девушки карие, прямой нос, полные губы, круглое лицо. Телосложение десятиклассницы среднее, 40 размер ноги.
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