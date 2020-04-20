Екатеринбуржец с коронавирусом напал на полицейского при попытке госпитализации

Как рассказал полковник Горелых, сотрудники Роспотребнадзора пришли к гражданину 1963 года рождения для доставки его в медицинское учреждение на лечение. Однако на законное требование проследовать в инфекционный бокс, гражданин среагировал неадекватно. Он напал на участкового, который был приставлен к сотрудникам для охраны общественного порядка, и пытался поранить его ножом. Участковый отразил атаку, но был ранен. Ему нанесена травма в области предплечья. На адрес пришлось вызвать подкрепление. Мужчина был задержан и сопровожден до неотложки. Полицейскому госпитализация не потребовалась.