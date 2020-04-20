Екатеринбуржец с коронавирусом напал на полицейского при попытке госпитализации
В Екатеринбурге местный житель ранил ножом полицейского, когда узнал, что его хотят направить на лечение из-за подтвержденного коронавируса, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его сведениям, инцидент произошел днем 18 апреля.
Как рассказал полковник Горелых, сотрудники Роспотребнадзора пришли к гражданину 1963 года рождения для доставки его в медицинское учреждение на лечение. Однако на законное требование проследовать в инфекционный бокс, гражданин среагировал неадекватно. Он напал на участкового, который был приставлен к сотрудникам для охраны общественного порядка, и пытался поранить его ножом. Участковый отразил атаку, но был ранен. Ему нанесена травма в области предплечья. На адрес пришлось вызвать подкрепление. Мужчина был задержан и сопровожден до неотложки. Полицейскому госпитализация не потребовалась.
По факту насильственных действий в отношении представителя власти проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное решение.
Валерий Горелых отметил, что против гражданина может быть возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ. Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет.