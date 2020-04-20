Еще одно возгорание авто. В Нижнем Тагиле сегодня днем сгорела «Волга»

За время шестиминутной трансляции к горящей машине приехало два автомобиля пожарных, которые потушили авто.

Напомним, ночью 17 апреля в Нижнем Тагиле на улице Тагилстроевская в результате пожара пострадали пять автомобилей. На площади шесть квадратных метров повреждены бампер и крыло машины марки «Киа Сид». Пострадали припаркованные рядом «Лада Приора», «Джип Гранд Чероки», «Шкода Рапид», «Рено Логан». Установлены владельцы четырех автомобилей. По факту пожара проводится проверка. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.