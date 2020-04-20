Еще одно возгорание авто. В Нижнем Тагиле сегодня днем сгорела «Волга»
Сегодня, 12:38ПроисшествияФото: Скриншот онлайн-трансляции
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
20 апреля в Нижнем Тагиле во дворе дома № 33 по улице Окунева сгорел автомобиль «Волга». Как утверждает очевидец, который вёл трансляцию в группе «ЧП Нижний Тагил», машина стояла на этом месте уже давно, и у неё были выбиты окна.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
За время шестиминутной трансляции к горящей машине приехало два автомобиля пожарных, которые потушили авто.
Напомним, ночью 17 апреля в Нижнем Тагиле на улице Тагилстроевская в результате пожара пострадали пять автомобилей. На площади шесть квадратных метров повреждены бампер и крыло машины марки «Киа Сид». Пострадали припаркованные рядом «Лада Приора», «Джип Гранд Чероки», «Шкода Рапид», «Рено Логан». Установлены владельцы четырех автомобилей. По факту пожара проводится проверка. По предварительной версии, причиной возгорания стал поджог.
Также в ночь на 14 апреля в Нижнем Тагиле от огня пострадали два автомобиля, припаркованных во дворе на Черноисточинском шоссе.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей