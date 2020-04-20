Пенсионера из Нижнего Тагила будут судить за убийство жены
Сегодня, 16:33ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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Следователи Дзержинского района Нижнего Тагила передали в суд дело 72-летнего тагильчанина, который напал с ножом на свою 69-летнюю супругу. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.
По данным ведомства, в июле-октябре 2019 года мужчина истязал потерпевшую и угрожал ей. Конфликты происходили в те моменты, когда тагильчанин употреблял спиртное. В начале ноября во время очередной ссоры обвиняемый решил расправиться с супругой при помощи кухонного ножа. От полученных травм женщина скончалась.
Тагильчанина будут судить сразу по трём статьям УК РФ – истязание (ч. 1 ст. 117), угроза убийством (ч. 1 ст. 119) и убийство (ч. 1 ст. 105).
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