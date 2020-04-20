Пенсионера из Нижнего Тагила будут судить за убийство жены

По данным ведомства, в июле-октябре 2019 года мужчина истязал потерпевшую и угрожал ей. Конфликты происходили в те моменты, когда тагильчанин употреблял спиртное. В начале ноября во время очередной ссоры обвиняемый решил расправиться с супругой при помощи кухонного ножа. От полученных травм женщина скончалась.