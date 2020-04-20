В Екатеринбурге во время пожара на конюшне погибли 12 лошадей и пять собак
Сегодня, 10:27ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге сегодня утром произошел пожар на конюшне. В результате погибли 12 лошадей и пять собак, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщение о пожаре диспетчеру поступило в 7.30.
Площадь возгорания составила 140 квадратных метров. Сгорела конюшня, а также повреждены вещи и внутренняя отделка гаража.
Пожарные не допустили перехода огня на жилые строения.
Тушение пожара производили шесть единиц техники и 23 человека личного состава.
Ликвидировать открытое горение удалось в 8.27. На данный момент проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Причины пожара выясняются.
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